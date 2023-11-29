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Московский школьник избил другого ученика и отобрал у него деньги на шоколадки

Baza: в Москве школьник избил другого учащегося и отобрал деньги на шоколадки

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Shutterstock

В Москве школьник избил другого учащегося и отобрал у него деньги на шоколадки, которые тот хотел подарить одноклассникам в честь дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 10 ноября, когда один из учеников пришел в школу с тысячей рублей, которую собирался потратить на шоколадки для одноклассников в честь своего прошедшего дня рождения. Однако другой школьник избил его и отобрал деньги.

Позже выяснилось, что до этого инцидента избивший экс-именинника школьник требовал у пострадавшего 3,5 тыс. рублей — тогда тоже произошла драка. Информация о произошедшем дошла до школьного психолога, но она не стала ничего сообщать родителям и учителям мальчика.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются. Полиция начала проверку.

Ранее одноклассники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки, которую он провожал.

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