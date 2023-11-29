Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Брат американца, осужденного в РФ за шпионаж, рассказал о его жалобах на побои

NYP: брат осужденного в РФ за шпионаж американца рассказал о насилии в колонии

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан был избит в колонии. Об этом его брат Дэвид рассказал изданию The New York Post.

По его словам, американа избили во время работы за швейным станком. Он несколько раз попросил заключенного, который мешал работе, отойти в сторону, а тот ударил его.

В августе государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом. Он призвал Уилана «сохранять веру» и заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть осужденного в США.

В апреле Уилан попал в больницу при колонии.

Пол Уилан, являющийся гражданином Соединенных Штатов, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, почти три года назад был приговорен к 16 годам заключения за шпионаж.

Ранее Лавров рассказал о спецканале для обсуждения обмена задержанных граждан России и США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий