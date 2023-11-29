Брат американца, осужденного в РФ за шпионаж, рассказал о его жалобах на побои

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан был избит в колонии. Об этом его брат Дэвид рассказал изданию The New York Post.

По его словам, американа избили во время работы за швейным станком. Он несколько раз попросил заключенного, который мешал работе, отойти в сторону, а тот ударил его.

В августе государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом. Он призвал Уилана «сохранять веру» и заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть осужденного в США.

В апреле Уилан попал в больницу при колонии.

Пол Уилан, являющийся гражданином Соединенных Штатов, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, почти три года назад был приговорен к 16 годам заключения за шпионаж.

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