В Крыму около 45 тысяч человек остаются без электричества

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 13:00 мск, у нас без электроэнергии остается порядка 45 тысяч человек. В связи с этим увеличено количество бригад до 201, привлечено 80 единиц техники для восстановительных работ», — сказал Садаклиев.

По его словам, до сих пор шесть котельных не получают электроэнергию и, соответственно, не выдают тепло. Кроме того, без водоснабжения остаются 61 населенный пункт Крыма.

Министр также указал, что по всему Крыму нужно убрать более тысячи упавших деревьев. Кроме того, продолжается откачка воды из порядка 100 домов, подтопленных морской и дождевой водой в прибрежной зоне Евпатории и находящемся рядом селе Прибрежное.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с повторным ухудшением погоды число остающихся в без электричества жителей региона составляет более 43 тысяч человек.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.