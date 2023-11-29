В России предложили создать «атомную демографическую бомбу»

Проблема с демографией становится всемирно-исторической, для ее решения требуются огромные усилия, а не «легкомысленные предложения», считает демограф Юрий Крупнов. На данный момент никто точно не знает, как разрешить этот вопрос, подчеркнул он в беседе с НСН. Помочь, по его мнению, может только «атомная демографическая бомба».

«Это то же самое, как, скажем, до открытия радиоактивности и расщепления ядра. А нужно сделать «атомную бомбу». Нужен «атомный» демографический проект. Без этих усилий все остальное – просто слова, которые быстро забываются, и ничего не меняется – только ухудшается», – заявил эксперт.

Среди составляющих этого проекта он назвал создание в стране культа многодетной семьи, чтобы их количественный показатель довести до 50% всех российских семей. Это, по его мнению, позволит стране вернуться в режим «демографического производства».

«Нормой должна стать не полуторадетная семья, как сейчас, а двух-с-половиной-детная», – заявил Крупнов.

При этом социальные проблемы – отсутствие жилья, недостаток денег и другие – он назвал придуманными, заявив, что не они являются причиной падения рождаемости, которое наблюдается не только в России.

«Мало жилья, мало денег, очень тяжело, еще что-то… На самом деле, ситуация в том, что нужно восстанавливать семью. Вот что давит. А это фактически колоссальный проект на уровне Адама и Евы», – утверждает Крупнов.

В Госдуме сегодня призвали изменить экономическую политику страны, чтобы увеличить количество многодетных семей. По мнению зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина, основная проблема низкой рождаемости связана с тем, что россияне не верят в поддержку государства.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что многодетность должна стать новой нормой и новым образом жизни для всех народов России.