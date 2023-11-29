В СПЧ раскрыли смысл «соглашения о лояльности» для мигрантов

Обязанность иностранцев, приезжающих в Россию, подписать «соглашение о лояльности» станет для них предупреждением о последствиях нарушения местных законов, заявила замглавы СПЧ Ирина Киркора. Решение ввести такое соглашение в беседе с НСН она назвала правильным, подчеркнув, что это поможет уведомлять мигрантов о действующих в стране нормах.

«Если ты приезжаешь в нашу страну – будь добр соблюдай закон! Какая лояльность со стороны мигрантов? Скорее наша лояльность – в их предупреждении, – заявила Киркора. – Россия свободная страна с наличием разных мнений, но с обязательным соблюдением действующего законодательства».

Предлагаемые для включения в документ пункты о конституционно значимых нравственных и иных ценностях Киркора также назвала важными, отметив, что их защита является вопросом нацбезопасности.

«За пределами нашей страны слом этих ценностей происходит повсеместно – внутри нашей страны мы этого допустить не должны. Наши мужчины сражаются за эти ценности на СВО», – сказала замглавы СПЧ.

В то же время экс-президент ныне ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что инициатива по введению такого соглашения не будет реализована, так как «не имеет отношения к реальности».

Напомним, МВД России предлагает обязать прибывающих в страну иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» — документ, который запрещает критиковать государственную политику России. В Госдуме такую инициативу оценили положительно, а Кремле отказались комментировать.

Также МВД призвало запретить нелегальным мигрантам переводить деньги, водить авто и заключать браки.