В Петербурге неизвестный предлагал младшекласснику «много денег» за прогулку с ним

В Калининском районе Санкт-Петербурга мальчик столкнулся с незнакомцем, который настойчиво предлагал ему платную прогулку. Об этом сообщает «Фонтанка».

27 ноября третьеклассник вышел из школы в половине шестого вечера, предупредив маму, что идет домой. Через полчаса он вновь позвонил ей и сказал, что дошел, но встретил по дороге странного мужчину.

По словам девятилетнего мальчика, с неизвестным он столкнулся около детского сада на Гражданском проспекте. Мужчина стал добиваться его внимания и якобы пообещал «много денег» за прогулку. Школьник заявил, что ему запрещают общаться с незнакомыми, но этот ответ лишь раззадорил взрослого, и он схватил мальчика за руку, сорвав с него перчатку.

Потерпевшему удалось сбежать. Мужчину он описал как человека среднего роста, одетого в черное, с рюкзаком и очками, похожими на горнолыжные. Также вероятно, что злоумышленник был пьян, так как нетвердо стоял на ногах. Мать ребенка написала заявление в полицию на следующий день.

Ранее школьник пожаловался на странные предложения попутчика в Шереметьево.