Под Красноярском ушли на охоту и пропали отец с сыном

Под Красноярском в Эвенкийском районе почти месяц ищут пропавших отца и сына, которые ушли на охоту. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, 2 октября россиянина с 16-летним сыном завезли к охотничьему участку на реке Ямбукан. После этого они в последний раз выходили на связь 6 ноября.

Сейчас поисками отца и сына занимаются сотрудники уголовного розыска, участковый и сопровождающий их охотник — они прочесывают местность на снегоходах со спутниковым телефоном и оружием.

Сообщается, что им удалось обнаружить дом, где останавливались пропавшие. В жилище порядок, а следы снегохода ведут к следующей стоянке — до нее 60 километров. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Самаре были найдены пропавшие 12-летние братья-близнецы.