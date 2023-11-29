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Под Красноярском ушли на охоту и пропали отец с сыном

Mash: под Красноярском отец и сын ушли на охоту и пропали, их ищут почти месяц

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Shutterstock

Под Красноярском в Эвенкийском районе почти месяц ищут пропавших отца и сына, которые ушли на охоту. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, 2 октября россиянина с 16-летним сыном завезли к охотничьему участку на реке Ямбукан. После этого они в последний раз выходили на связь 6 ноября.

Сейчас поисками отца и сына занимаются сотрудники уголовного розыска, участковый и сопровождающий их охотник — они прочесывают местность на снегоходах со спутниковым телефоном и оружием.

Сообщается, что им удалось обнаружить дом, где останавливались пропавшие. В жилище порядок, а следы снегохода ведут к следующей стоянке — до нее 60 километров. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Самаре были найдены пропавшие 12-летние братья-близнецы.

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