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Ликсутов заявил о росте пассажиропотока Кутузовской МЦК на 16% после запуска D4

Максим Ликсутов: станция Кутузовская объединила три линии рельсового транспорта

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

С запуском D4 пассажиропоток Кутузовской МЦК вырос на 16%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в этом году поезда четвертого диаметра начали останавливаться на станции Кутузовская, где появился одноименный московский городской вокзал, объединивший метро, МЦК и D4. По его словам, в будущем там не только улучшится пересадка на метро, но и появится прямая интеграция с соседним бизнес-центром.

«Четвертую линию наземного метро мы запустили в сентябре этого года, транспорт стал доступнее для москвичей и жителей Подмосковья. Для того, чтобы максимально увеличить количество возможных пересадок, мы построили новые московские городские вокзалы, в том числе, Кутузовскую — она объединила сразу три линии рельсового транспорта. Продолжаем повышать качество транспортного обслуживания пассажиров, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — сказал Ликсутов.

Заммэра Москвы подчеркнул, что создание таких вокзалов повышает востребованность уже существовавших станций.

В дептрансе Москвы уточнили, что вокзал построили по всем стандартам Московского транспорта: пересадка там быстрая и удобная, работают эскалаторы и лифты, на всем пути следования пассажиров разместили понятную навигацию.

Отмечается, что до запуска D4 у Калужского направления не было прямой связи с МЦК. При этом на Кутузовской эта связь получилась не только быстрой, но и комфортной.

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