Девушка заманила свою подругу к мужчинам, пытаясь заставить ее заниматься проституцией

Во Франции девушка заманила подругу в квартиру, где ее стали принуждать к проституции. Об этом сообщает Actu17.

18-летняя девушка оставила для своей сестры сообщение в Snapchat, в котором заявила, что трое мужчин удерживают ее в квартире в третьем округе Марселя. Родственница немедленно обратилась к правоохранителям. В итоге полиции удалось установить местонахождение заложницы и освободить ее.

По указанному адресу полицейские обнаружили трех мужчин в возрасте 22, 25 и 29 лет и 16-летнюю девочку-подростка, а также пострадавшую, которая находилась в спальне. Подозреваемых арестовали и взяли под стражу.

На допросе потерпевшая рассказала, что в квартиру, где находились незнакомые ей мужчины, ее привела несовершеннолетняя подруга. После чего один из злоумышленников, по словам жертвы, отобрал у нее телефон, а затем запер в комнате. Другой ударил ее, когда она отказала ему в близости.

Начато расследование.

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