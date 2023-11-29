Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Паук отложил яйца в пальце ноги мужчины во время отпуска

Sky News: паук отложил яйца в пальце ноги британца во время отпуска

close
100%
Depositphotos

Паук отложил яйца в пальце ноги мужчины из Англии во время отпуска во Франции, пишет Sky News. После этого туристу пришлось пройти курс лечения.

Как рассказал Колин Блейк, он вместе с женой был в круизе и сошел на берег в Марселе во время небольшой остановки. Через несколько часов мужчина обратил внимание, что палец на его ноге опух и стал фиолетовым, поэтому он обратился за помощью к медику на корабле.

Врач, осмотрев пассажира, сообщил ему, что его укусил перуанский паук-волк и отложил в пальце яйца. После этого доктор сделал надрез в области укуса, чтобы удалить паучью кладку.

Вернувшись домой, Колин пошел в больницу, где ему выписали антибиотики. А во время очередного визита к врачу мужчина заметил маленького паука, застрявшего под кожей. Сейчас мужчина проходит дальнейшее лечение и надеется, что подобная ситуация с ним больше не повторится.

Ранее огромные летающие пауки захватили восток США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий