Паук отложил яйца в пальце ноги мужчины во время отпуска

Паук отложил яйца в пальце ноги мужчины из Англии во время отпуска во Франции, пишет Sky News. После этого туристу пришлось пройти курс лечения.

Как рассказал Колин Блейк, он вместе с женой был в круизе и сошел на берег в Марселе во время небольшой остановки. Через несколько часов мужчина обратил внимание, что палец на его ноге опух и стал фиолетовым, поэтому он обратился за помощью к медику на корабле.

Врач, осмотрев пассажира, сообщил ему, что его укусил перуанский паук-волк и отложил в пальце яйца. После этого доктор сделал надрез в области укуса, чтобы удалить паучью кладку.

Вернувшись домой, Колин пошел в больницу, где ему выписали антибиотики. А во время очередного визита к врачу мужчина заметил маленького паука, застрявшего под кожей. Сейчас мужчина проходит дальнейшее лечение и надеется, что подобная ситуация с ним больше не повторится.

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