Для российских вузов разработали программу об обращении с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) разработал модульную образовательную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая состоит из 10 модулей. Их интегрируют в магистерские и бакалаврские программы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

В разработке программы участвовали вузы из консорциума РЭО, в том числе – ВШЭ, Пермский политех, РУДН, МИСиС и РЭУ им. Плеханова. Каждый вуз внес в модули свои компетенции и знания лучших специалистов в разных областях. Так, по мнению замдиректора Института экологии НИУ ВШЭ, к. э. н., доцента Натальи Поротниковой, молодым специалистам особенно будут полезны темы об изменениях на рынке труда при переходе на экономику замкнутого цикла, климатических проектах и другие.

Модули рассчитаны, в первую очередь, на магистратуру, но также могут быть включены в бакалавриат и дополнительное образование, отметил Буцаев. В целом программа важна для развития кадрового потенциала, отметил он.

«Разработанная совместно с вузами программа РЭО направлена на формирование ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — пояснил гендиректор РЭО.

Ориентируясь на модули, который включают в себя все необходимые материалы для преподавателей и студентов, вузы могут сами создавать программы высшего, дополнительного профессионального образования.

Ранее гендиректор РЭО также рассказал, что регионы могут сами выбрать метод для установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). На выбор для них есть модели – сравнительный анализ и метод измерения количества отходов.

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