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Подозреваемому в планировании теракта в Москве избрали меру пресечения

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в планировании теракта в Москве

Мужчину, планировавшего совершить теракт в Москве, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Telegtam-канале московских судов общей юрисдикции.

Столичный Черемушкинский районный суд постановил арестовать подозреваемого до 27 января 2024 года.

В отношении мужчины завели уголовные дела по статьям «приготовление к преступлению и покушение на преступление», «террористический акт», а также «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

По словам фигуранта, он собирался совершить теракт на железнодорожной станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав при помощи горюче-смазочных материалов. Он также признался, что сотрудник иностранной спецслужбы после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, однако «этого так и не произошло».

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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