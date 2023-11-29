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Российские врачи удалили женщине гигантскую кисту яичника

В Подмосковье врачи удалили у 53-летний пациентки 20-сантиметровую кисту яичника

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Врачи Электростальской больницы в Подмосковье прооперировали 53-летнюю пациентку, удалив у нее гигантскую кисту яичника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Как рассказали врачи, женщина периодическим жаловалась на боли в животе. Обследование показало камни в желчном пузыре и кисту яичника размером 20 см в диаметре.

За одно вмешательство врачи лапароскопическим методом удалили у пациентки пораженный желчный пузырь, а также кисту. По словам медиков, операцию осложняло нарушение жирового обмена третьей степени пациентки, но они успешно справились с задачей, и провели два вмешательства при минимальном воздействии наркоза на организм с малой кровопотерей.

«Восстановление после операции прошло гладко и довольно быстро. Через четыре дня после операции женщина чувствовала себя хорошо и была выписана домой», — рассказали в пресс-службе.

Ранее исследователи сообщили, что увеличение веса повышает риск развития нескольких видов рака.

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