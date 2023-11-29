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Психолог объяснила, как распознать у себя синдром отложенной жизни

Коуч Ковалевская: при синдроме отложенной жизни всегда чего-то не хватает

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При синдроме отложенной жизни человеку всегда чего-то не хватает, и, со временем, это становится привычкой. Об этом в интервью РИАМО рассказала коуч, автор программ личностного роста, спортивный психолог Юлия Ковалевская. По ее словам, это постоянное ожидание и откладывание начинаний на потом.

«Всегда чего-то не хватает: пары килограмм, знаний, времени — я начну жить по-настоящему чуть позже. Надо сменить квартиру, выйти замуж или, наоборот, развестись, и жизнь начнется точно. Шторка отдернется и все заиграет по-новому», — сказала Ковалевская.

Она добавила, что данные защитные механизмы, как правило, формируются годами, поэтому они очень сильны.

Чтобы избавиться от синдрома отложенной жизни, по словам эксперта, сперва важно признать сам факт его наличия, а также то, что к этой негативной точке человек пришел сам. Кроме того необходимо разобраться в себе, понять, чего на самом деле хочет от жизни получить и начать действовать.

До этого психолог Марина Велес объяснила, почему страшно, когда увольняешься сам. По ее словам, в отношении таких людей в психологии есть термин «самостигматизация», при которой человек сам себя угнетает, винит и верит в свое «предательство», отклонение от нормы.

Ранее психологи объяснили, как справиться со злорадством из-за чужих неудач.

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