Москвича арестовали за антивоенную надпись пальцем на снегу

В Москве мужчина попал за решетку за оставленную на снегу антивоенную надпись. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

23 ноября москвич приехал в Парк Горького, чтобы покататься на коньках, но ледовый сезон на тот момент был еще закрыт. Тогда посетитель написал пальцем лозунг против военных действий на заснеженном турникете.

Гражданина задержали на выходе из парка, при этом правоохранители составили на него протоколы о дискредитации армии и неповиновении полиции.

На суде обвиняемый, имеющий статус инвалида 3 группы, заявил, что добровольно проехал с полицейскими в отдел. Несмотря на это, судья оштрафовал его и арестовал на 10 суток.

Ранее пьяная девушка устроила антивоенный протест на рейсе из Бангкока в Москву.