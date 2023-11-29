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В Подмосковье 99-летнюю пенсионерку госпитализировали после аварии с маршруткой

В Можайске маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку

В Подмосковье пожилая женщина оказалась в больнице после того, как ее сбила маршрутка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в Можайске. Средство передвижения наехало на 99-летнюю пенсионерку, которая в этот момент переходила дорогу. В результате женщину госпитализировали в Можайскую центральную районную больницу. О ее травмах не сообщается.

В отношении водителя маршрутки возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло за собой тяжкий вред здоровью.

На данный момент идет расследование. Инцидент находится на контроле у прокуратуры города.

Ранее на Украине 86-летней женщине принесли повестку в военкомат.

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