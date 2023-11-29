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В сахалинской красной икре нашли живые личинки

На Сахалине в красной икре нескольких производителей нашли живые личинки

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Pexels

На Сахалине Россельхознадзор при проверке красной икры нашел в образцах трех производителей живых паразитов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства произвели отбор проб икры в естественных рыбных оболочках и нашли в ней живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод.

Согласно проверке, нарушения выявили у производителей ООО РПК «Брайда», «Сахрыбторг», ООО «Сах Голд Фиш». При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что икра в оболочках — это сырье, из которого изготавливают конечный продукт, и она в продажу не поступает.

Ранее россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитации.

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