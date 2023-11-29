В Госдуме нашли способ увеличить в России количество многодетных семей

Чтобы увеличить количество многодетных семей в России, необходимо сначала изменить экономическую политику страны, обеспечивая жителям уверенность в будущем, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Проблема низкой рождаемости связана с тем, что россияне не верят в поддержку государства, заявил он в интервью НСН.

При изменении экономической политики ситуация «очень резко» изменится за три года, уверен Делягин. Так, по его мнению, за год кардинально поменяется социально-экономическая ситуация, еще два года уйдет на то, чтобы люди поверили в благоприятные перемены.

«Люди рожают детей, когда есть смысл жизни, есть уверенность в завтрашнем дне, а это действительно вопрос не только о деньгах… Например, человек понимает, что жизнь улучшается и будет улучшаться дальше, в этой ситуации люди рожают детей», — считает депутат.

Государство, по его мнению, должно вселить в людей веру в то, что помогает им, не наоборот. Эту проблему депутат назвал главной в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что многодетность должна стать новой нормой и новым образом жизни для всех народов России. Все госструктуры, по его мнению, должны ориентироваться на поддержку семьи, материнства и детства.

В Госдуме ранее предложили выдавать молодым многодетным семьям беспроцентную ссуду на покупку жилья.