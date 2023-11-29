Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме нашли способ увеличить в России количество многодетных семей

Депутат Делягин: для многодетных семей нужно изменить экономическую политику

close
100%
Shutterstock

Чтобы увеличить количество многодетных семей в России, необходимо сначала изменить экономическую политику страны, обеспечивая жителям уверенность в будущем, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Проблема низкой рождаемости связана с тем, что россияне не верят в поддержку государства, заявил он в интервью НСН.

При изменении экономической политики ситуация «очень резко» изменится за три года, уверен Делягин. Так, по его мнению, за год кардинально поменяется социально-экономическая ситуация, еще два года уйдет на то, чтобы люди поверили в благоприятные перемены.

«Люди рожают детей, когда есть смысл жизни, есть уверенность в завтрашнем дне, а это действительно вопрос не только о деньгах… Например, человек понимает, что жизнь улучшается и будет улучшаться дальше, в этой ситуации люди рожают детей», — считает депутат.

Государство, по его мнению, должно вселить в людей веру в то, что помогает им, не наоборот. Эту проблему депутат назвал главной в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что многодетность должна стать новой нормой и новым образом жизни для всех народов России. Все госструктуры, по его мнению, должны ориентироваться на поддержку семьи, материнства и детства.

В Госдуме ранее предложили выдавать молодым многодетным семьям беспроцентную ссуду на покупку жилья.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий