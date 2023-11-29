В США модель чудом осталась жива после того, как ее унесло в море во время фотосессии, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, модель позировала на скале рядом с океаном в Калифорнии, когда на нее обрушилась волна. Женщина рассказала, что все произошло так быстро, что она даже не заметила, как оказалась под водой.

«Мы уже подходили к концу фотосессии, когда Кейт [модель] решила сделать несколько эстетичных фотографий поближе к воде», — добавил фотограф.

Свидетели инцидента сообщили, что не слышали и не видели женщину несколько минут. К счастью, волна занесла пострадавшую в небольшую пещеру, где она и дожидалась помощи спасателей.

Пользователи соцсетей уверены, что фотограф и модель не сильно беспокоились о своей безопасности и едва не поплатились за это.

«Одно из худших мест, где можно фотографироваться», — пишут люди.

Ранее в соцсетях раскритиковали модель в платье с живыми рыбами внутри.