ХАМАС готов продлить перемирие с Израилем на четыре дня

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово продлить сделку с Израилем о прекращении огня в секторе Газа еще на четыре дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Источник, близкий к ХАМАС, сообщил, что группировка готова продлить перемирие еще на четыре дня», — пишет французское агентство.

До этого сообщалось, что над продлением перемирия в Газе работают представители США, Израиля, Египта и Катара. Паузу рассчитывают продлить хотя бы на один день, если ХАМАС освободит не менее 10 заложников.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Ранее в конгрессе США выступили за бессрочное прекращение огня в секторе Газа.