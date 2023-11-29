В Крыму подсчитали ущерб от шторма

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма, накрывшего полуостров, составил 1,3 млрд рублей. Об этом он заявил на очередной сессии республиканского парламента, сообщает ТАСС.

«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тыс. 438 рублей», — заявил Константинов.

Спикер крымского госсовета уточнил, что только по угрозе чрезвычайной ситуации в Бахчисарайском районе подсчитано ущерба на 250 млн рублей.

До этого глава министерства по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев утверждал, что ущерб от шторма в Крыму по последним данным превысил 490 млн рублей.

Тогда глава экстренных служб по региону заявлял, что эта цифра может как минимум вырасти вдвое. Он отметил, что в настоящее время в Крыму без электроэнергии остаются порядка 55 тыс. человек.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.