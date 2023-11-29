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Падение главной рождественской ели в США сравнили с президентством Байдена

В США назвали падение главной рождественской ели описанием президентства Байдена

Юридический комитет палаты представителей, возглавляемый одним из ближайших соратников экс-президента США Дональда Трампа, сравнил падение главной рождественской елки Вашингтона с подведением итогов Джо Байдена. Свое мнение представители комитета опубликовали в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Национальная рождественская елка падает, прекрасно подводя итоги президентства Джо Байдена», — говорится в сообщении комитета.

Накануне ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона за несколько дней до торжественного зажигания огней, которое должен провести Джо Байден.

Около 17:00 по местному времени дерево лежало на боку, а свет гирлянд все еще горел. Власти не позволили прохожим и представителям СМИ приблизиться к месту происшествия.

Однако планы на торжественное зажжение огней на елке перед Белым домом 30 ноября все еще сохраняются. Ель была доставлена из Западной Виргинии в начале месяца и имеет высоту 12 метров.

Дерево упало, когда в штат Вашингтон пришел арктический циклон, принеся с собой самую холодную погоду с марта. Во вторник днем ​​ветер часто достигал скорости более 50 км/ч, максимальная скорость порывов составляла 70 км/ч в национальном аэропорту Рейгана.

Ранее россиянам рассказали, когда стоит убирать новогоднюю елку.

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