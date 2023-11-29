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В Сибири приезжий, похитивший детей, отправится в колонию

В Новосибирске похитившего детей иностранца приговорили к пяти годам колонии

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Global Look Press

В Новосибирске гражданина Киргизии признали виновным в похищении детей, а также документов своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Как установило следствие, мужчина приехал в город на заработки и жил у знакомого, который растит пятерых детей. В какой-то момент приезжий решил с целью получения выкупа в размере 15 тыс. рублей похитить троих детей. В декабре 2022 года злоумышленник вывез троих детей, забрал документы хозяина квартиры и отправился в Томск. Далее преступник планировал вывезти детей из РФ, но его остановила полиция.

Мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам и одному месяцу с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее трое мужчин похитили девушку-подростка и пытались увезти ее в Краснодарский край.

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