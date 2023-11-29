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Врач рассказала, какие продукты опасно употреблять людям с низким давлением

Врач Рождественская: мочегонные продукты опасны для людей с низким давлением

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Depositphotos

Людям, у которых низкое артериальное давление, стоит отказаться от продуктов, которые вызывают мочегонный эффект. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

«Потому что при потере электролитов может, помимо низкого давления, еще случиться нарушение ритма», — пояснила врач.

По ее словам, низкое давление может возникать у пациентов с нарушением сна, когда они перегрузили организм физически или умственно.

«Чаще всего причина низкого давления — это вегетососудистая дистония, то есть нарушение вегетатики. И не столько низкое давление опасно, а сколько опасны скачки — то низкое, то высокое. Вот такая высокая вариабельность может привести как раз к сердечно-сосудистым катастрофам», — отметила Рождественская.

Эксперт добавила, что не каждый человек может адаптироваться к низкому давлению. В связи с этим важно понимать, что передозировки гипотензивными препаратами могут спровоцировать нарушение ритма и острый коронарный синдром, заключила она.

Накануне ученые из Вашингтонского университета (США) выяснили, что жизнь в загрязненном городе с большим количеством автомобильных дорог повышает риск развития гипертонии.

Ранее была названа лучшая замена лекарств от давления.

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