Врач рассказала, какие продукты опасно употреблять людям с низким давлением

Людям, у которых низкое артериальное давление, стоит отказаться от продуктов, которые вызывают мочегонный эффект. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

«Потому что при потере электролитов может, помимо низкого давления, еще случиться нарушение ритма», — пояснила врач.

По ее словам, низкое давление может возникать у пациентов с нарушением сна, когда они перегрузили организм физически или умственно.

«Чаще всего причина низкого давления — это вегетососудистая дистония, то есть нарушение вегетатики. И не столько низкое давление опасно, а сколько опасны скачки — то низкое, то высокое. Вот такая высокая вариабельность может привести как раз к сердечно-сосудистым катастрофам», — отметила Рождественская.

Эксперт добавила, что не каждый человек может адаптироваться к низкому давлению. В связи с этим важно понимать, что передозировки гипотензивными препаратами могут спровоцировать нарушение ритма и острый коронарный синдром, заключила она.

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