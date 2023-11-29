МВД хочет ужесточить условия въезда иностранцев в Россию

МВД России предлагает обязать прибывающих в страну иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» — документ, который запрещает критиковать государственную политику России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — указано в законопроекте.

Среди действий, которые будут таким образом запрещены иностранцам, указаны также побуждение к принятию, изменению, отмене законов и небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам и культурным ценностям России.

До этого в Нижневартовске нелегальный мигрант на автомобиле BMW устроил дрифт у мемориала героям Великой Отечественной войны.

Ранее общественники призвали набирать в такси мигрантов, пока россияне находятся на СВО.