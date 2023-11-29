Жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в аэропорту Кемерово мужчину, который намеревался уехать на Украину и вступить там в Вооруженные силы страны, чтобы в дальнейшем воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ.

Задержанным оказался 36-летний местный житель. Он посредством мессенджера установил контакт с неустановленным координатором на Украине и заявил ему, что намерен прибыть в страну для участия в боевых действиях против российской армии.

Мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, купил камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд, чтобы отправиться на Украину.

При прохождении регистрации на самолет кемеровчанина задержали сотрудники спецслужб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

В настоящее время мужчина находится под арестом.

23 ноября стало известно, что в Брянской области задержали мужчину, собиравшегося воевать на стороне ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.