Число пострадавших при штурме города Дженин возросло до восьми

По информации телеканала Al Jazeera, в результате штурма города Дженин на Западном берегу реки Иордан израильскими военными по меньшей мере восемь человек получили ранения. Ранее сообщалось о трех пострадавших палестинцах.

Подсчет раненых продолжается, и ожидается, что их число будет расти в связи с продолжающимися столкновениями.

Израильские силы перекрыли доступ в город и установили контрольно-пропускные пункты на всех подходах к нему. Более 50 единиц бронетехники, включая бульдозеры, задействованы в рейде, который проводят сотни израильских солдат.

Кроме того, по информации Al Jazeera, израильские военные окружили и блокируют входы в три основные больницы Дженина. Они штурмуют дворы этих больниц и осаждают их, препятствуя движению скорой помощи и не позволяя ей доставить раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.