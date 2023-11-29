Снегопад и гололедица ожидаются в Москве 29 ноября

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 29 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно данным федерального учреждения, днем температура воздуха в российской столице составит от -3 °C до -5 °C. В ночь на 30 ноября столбики термометров будут показывать до -5 °C.

При этом в городе может пройти небольшой, местами умеренный снегопад. Скорость порывов ветра достигнет 5-10 метров в секунду, но в некоторых районах населенного пункта ветер усилится до 17 метров в секунду.

В связи с этим москвичей предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление, в свою очередь, составит около 746 мм ртутного столба, подчеркивается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Московской области опустится до -7 °C. Максимальная температура воздуха составит -2 °C.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей российской столицы об ухудшении погодных условий с 30 ноября. В этот день в городе ожидаются метель и ветер, скорость порывов которого может достичь 17 метров в секунду.

Ранее в прогностическом центре «Метео» предсказали сильные снегопады в центральной части России.