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Россияне ответили, собираются ли украшать дом к Новому году

Большинство россиян будут украшать дом к Новому году

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Depositphotos

Большинство россиян (70%) планируют украшать свой дом к Новому году. Из них 87% опрошенных повесят новогодние игрушки и гирлянды. 49% респондентов поставят только елку, а 33% развесят дома снежинки. Это показало исследование сервис «Ремонт со СберУслугами» и кошелька ЮMoney.

Покупать праздничную посуду к Новому году планируют 7% опрошенных. Еще 7% обновят интерьер в квартире. Сделать небольшой ремонт к празднику думают 5% россиян. 2% опрошенных, которые выбрали вариант «Другое», планируют украсить входную дверь рождественским венком и развесить фонарики.

68% опрошенных отметили, что новогодние украшения, которыми они будут украшать дом, они купили однажды и теперь пользуются постоянно. 56% хранят старые украшения от родителей и бабушек. Треть россиян (30%) каждый год покупают новые гирлянды. Любят собирать раритетные игрушки к Новому году 12% респондентов, а 5% хранят украшения, которые им отдали родственники.

По данным аналитиков кошелька ЮMoney, 75% опрошенных украшают елку шарами, 68% гирляндами, еще 55% используют дождик, а 50% — фигурные игрушки. Мишуру на елку вешают 45% россиян, а снежинки — 38%. Еще 34% респондентов сказали, что украшают елку шишками. Среди других ответов россияне также называли — декор с советских времен, игрушки, напечатанные на 3D-принтере, ватные и бумажные игрушки.

Треть опрошенных (32%) обновляют игрушки и новогодний декор только в том случае, если что-то ломается, 27% — покупают несколько новых украшений ежегодно. Раз в несколько лет декор меняют 20% респондентов, ежегодно меняют новогодний декор лишь 10% опрошенных, около 5% россиян не обновляют новогодний декор, остальные опрошенные сказали, что не ставят елку и не украшают квартиру к празднику.

Больше половины опрошенных (56%) украшают верхушку елки звездой, еще 15% — пикой, а 8% чаще всего видят на верхушке елки своего кота. Свечу на макушку елки ставят 3% россиян, корону и Деда Мороза по 2% опрошенных. Остальные опрошенные украшают верхушку ангелом или оставляю пустой.

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