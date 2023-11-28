В Подмосковье браконьеры выловили более центнера рыбы

В Московской области полицейские совместно с представителями Росрыболовства пресекли деятельность браконьеров, добывающих рыбу в акватории реки Оки у деревни Соколова Пустынь. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Нарушителями оказались местные жители 1971 и 1950 гг. рождения. Мужчины с помощью сетей добыли в зимовальной яме, где вылов рыбы с 1 октября по 10 апреля запрещен, 104 леща весом 121 кг.

Ущерб, который причинили браконьеры, оценивается в сумму более 100 тыс. рублей. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Ранее на Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 11 млн рублей.