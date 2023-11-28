Москалькова представила доклад о защите прав людей с психическими расстройствами

Тема защиты прав пациентов с психическими расстройствами достаточно серьезная и обширная. Об этом, представляя в Госдуме доклад о соблюдении и защите прав граждан с психическими расстройствами, заявил уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Отмечается, что рассмотрение доклада прошло на расширенном совместном заседании четырех комитетов Госдумы: комитетов по охране здоровья; по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; по труду, социальной политике и делам ветеранов; по контролю.

В докладе Москалькова сосредоточилась на вопросах обеспечения прав тех пациентов, которые проходят лечение в стационарах. По ее словам, эта проблема достаточно острая.

Также правозащитник обратилась к представителю Минздрава с просьбой активизировать работу по улучшению материально-технической базы учреждений, чтобы пациенты содержались в хороших условиях. При этом она попросила представителя Генпрокуратуры РФ провести в следующем году совместные надзорные мероприятия в сфере соблюдения прав пациентов с психическими расстройствами.

Омбудсмен напомнила, что 1 сентября 2024 года будет расширен перечень организаций, имеющих возможность контролировать соблюдение прав пациентов. Теперь, согласно ст. 46 закона, эти функции могут выполнять федеральный и региональные уполномоченные по правам человека, а также Общественная палата, государственные адвокаты и общественные объединения, которые работают в сфере защиты прав граждан с психическими расстройствами.

Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова назвала состояние материально-технической базы вопросом, который находится в ведении субъектов России. По ее словам, в этом году Минздрав определил, что необходимо строительство новых медучреждений, а также реконструкция старых корпусов: такая необходимость есть в 33 регионах. «К этой работе необходимо готовиться [уже сейчас], ее невозможно выполнить за один год», — сказала она.

Также Котова рассказала о новом порядке диспансерного наблюдения, в соответствии с которым было выделено несколько групп пациентов. Отдельно она остановилась на группе активного диспансерного наблюдения. Это люди с высоким риском совершения общественно опасных действий.