Стало известно о начале передачи МККК пятой группы заложников, удерживавшихся ХАМАС в Газе

Процесс передачи очередной группы заложников, удерживавшихся палестинским радикальным движением ХАМАС, представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) начался в секторе Газа, передает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По информации канала, это пятая группа освобождаемых заложников с начала вступления в силу гуманитарного перемирия между сторонами конфликта в палестинском анклаве. Эта группа состоит из 10 человек.

28 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

Ранее в США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом.