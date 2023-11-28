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Московский зоопарк показал видео с панденком, у которого прорезались зубы

Московский зоопарк показал видео с детенышем панды, у которого прорезались зубы

У детеныша большой панды в Московском зоопарке прорезались первые зубы. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале зоосада.

«Первые зубы – это два нижних клыка. Молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода», — рассказали сотрудники зоопарка.

Первые зубы зоологи заметили на плановом осмотре детеныша, приуроченном к трем месяцам со дня рождения панденка.

По словам зоологов, когда молочные зубы появятся полностью, детеныш сможет пробовать взрослую еду: бамбук и овощи.

Ранее Московский зоопарк публиковал видео игры панды Диндин с панденком.

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