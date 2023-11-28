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Беспилотник найден на побережье Ейского района Кубани

Беспилотник найден на побережье Ейского района Кубани, разрушений нет

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Global Look Press

На побережье Ейского района Краснодарского края был найден беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Отмечается, что на место выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.

Подчеркивается, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о том, что над территорией Рязанской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Отмечается, что атаку предотвратили системы противовоздушной обороны (ПВО), беспилотник был уничтожен.

Вечером 26 ноября в Смоленской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. По информации Telegram-канала Mash, дрон направлялся в сторону авиационного завода Заднепровского района.

Ранее российские инженеры создали дрон, управляемый силой мысли.

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