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В ДНР хотят проводить музыкальный фестиваль

В ДНР создадут площадку для продвижения российского музыкального контента

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Телеграм-канал Пушилин Д.В.

В Донецкой народной республике (ДНР) создадут площадку для продвижения российского патриотического музыкального контента, сообщил на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и работниками искусства глава ДНР Денис Пушилин.

В рамках встречи также обсудили идеи проведения музыкального фестиваля в республике и создание ассоциации творческих деятелей «Россия - образ будущего».

Пушилин отметил, что в республике по поручению президента РФ Владимира Путина работает специальная программа по поддержке культуры, в рамках которой почти все учреждения данной сферы получили то, что наиболее необходимо: оборудование, инструменты, если нужно, срочный ремонт.

Также на встрече Денис Пушилин поздравил работников культуры Донбасса с присвоением почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» и высокими государственными наградами.

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