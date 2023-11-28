Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Дагестане ребенок попал в больницу после того, как съел найденные «конфеты»

В Дагестане ребенок отравился лекарством, приняв его за конфеты

close
100%
Shutterstock

В Дагестане врачи спасли ребенка, который перепутал лекарства и таблетки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Хустиль. Мальчик нашел яркие таблетки и принял их за конфеты, которые ему недавно давали родители. В результате двухлетний ребенок съел пять таблеток обезболивающего.

Очевидцем произошедшего стал старший брат, который болен церебральным параличом. Он знаками объяснил родителям ситуацию.

Младшего члена семьи доставили в больницу, где врачи промыли ему желудок и сделали все необходимые при отравлении манипуляции. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Дагестане трехлетний ребенок принял таблетки за конфеты и выпил в шесть раз больше допустимой дозы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий