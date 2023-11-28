В Дагестане ребенок попал в больницу после того, как съел найденные «конфеты»

В Дагестане врачи спасли ребенка, который перепутал лекарства и таблетки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Хустиль. Мальчик нашел яркие таблетки и принял их за конфеты, которые ему недавно давали родители. В результате двухлетний ребенок съел пять таблеток обезболивающего.

Очевидцем произошедшего стал старший брат, который болен церебральным параличом. Он знаками объяснил родителям ситуацию.

Младшего члена семьи доставили в больницу, где врачи промыли ему желудок и сделали все необходимые при отравлении манипуляции. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Дагестане трехлетний ребенок принял таблетки за конфеты и выпил в шесть раз больше допустимой дозы.