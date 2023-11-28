Мать найденной в сугробе девочки поделилась подробностями произошедшего

Мать девочки, которую нашли в сугробе, поделилась подробностями произошедшего. Об этом сообщает Е1.

В беседе с журналистами она рассказала, что в день инцидента оставила ребенка с 13-летней дочерью, которая уже несколько раз помогала матери справляться с девочкой. Раньше все было хорошо, но на этот раз старшая сестра заснула.

Женщина предполагает, что сестра ушла на второй этаж, поэтому пострадавшая потеряла всех взрослых и пошла их искать на улицу.

К моменту, когда ребенка обнаружил отец, она уже несколько часов провела в снегу. Девочку подключили к аппарату ИВЛ.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», – поделилась родительница.

По словам матери, девочка пережила кислородное голодание и на данный момент остается в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что ребенок вышел из дома без теплой одежды. После госпитализации девочка находилась в стабильно тяжелом состоянии, ее перевели из Серова в больницу Екатеринбурга.

Ранее в Ленобласти ребенок отравился неизвестным веществом во время прогулки с отцом.