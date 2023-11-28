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В Российском зерновом союзе оценили планы запретить экспорт зерновых

Глава РЗС Злочевский назвал «смешными» планы запретить импорт зерновых

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Обсуждение запрета на импорт зерновых из России связано в большей степени с желанием властей перестраховаться, убежден глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. В беседе с НСН он назвал беспочвенными опасения о снижении запасов продовольствия, отметив, что они минимум вдвое превышают норму от уровня ежегодного потребления.

«Это смешно! Второй урожай в историческом разрезе на фоне рекордных запасов переходящих... В нынешнем сезоне нет никаких предпосылок для того, чтобы бить тревогу, их не может быть по определению», – заявил Злочевский.

Объем переходящих на следующий сезон запасов достигает 30 млн тонн , в о время как FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) рекомендует 17% от уровня ежегодного потребления, добавил глава РЗС.

«От 80-85 млн тонн 17% — это 15 млн тонн, а у нас в два с лишним раза больше. Это, скорее, какая-то перестраховка, а не попытка повлиять на цены. Как обычно чиновники думают: как бы что не вышло», – считает он.

В этом году, по данным Злочевского, урожай зерна в России достиг отметки в 145 млн тонн, запасы – 34 млн тонн. При таком раскладе даже если вывезти из страны 65 млн тонн зерна, что маловероятно, запасы на следующий сезон останутся, подчеркнул он.

При этом Злочевский отметил, что на фоне недостатка денег и инвестиций аграрии вынужденно снижают цены на зерновые.

Напомним, сегодня стало известно, что в правительстве России обсуждается возможность запрета на экспорт зерновых. Так, под ограничения могут попасть пшеница, ячмень, кукуруза и рожь.

Участники зернового рынка восприняли эту новость с удивлением. Они также отмечали, что сокращение запасов зерновых ниже установленной планки в 10 млн тонн, после которой экспорт должен прекратиться, крайне маловероятно.

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