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Доверие украинцев к своему правительству за год снизилось почти вдвое

Reuters: рейтинг доверия к правительству на Украине опустился с 74% до 39% за год

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Стрингер/РИА Новости

За год доверие населения к правительству на Украине упало почти вдвое. Об этом со ссылкой на данные Киевского международного института социологии сообщает агентство Reuters.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий пояснил, что падение доверия к правительству Украины упало с 74% в 2022 году до 39% в конце 2023 года.

Еще менее жители Украины доверяют Верховной раде: за год рейтинг парламента упал с 58% до 21%.

По предположению Грушецкого, такое снижение показателей стало результатом коррупционных скандалов и недовольством, вызванным недостаточными, по мнению жителей Украины, поставками западной военной помощи.

28 ноября сообщалось, что социологи фиксируют на Украине заметное снижение патриотических настроений. В настоящее время лишь 25% украинцев считают, что во время боевых действий все разногласия должны быть устранены, в то время как в мае 2022 года показатель достигал 68%.

Ранее украинцы рассказали о своем разочаровании продолжающимся конфликтом.

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