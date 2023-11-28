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Пенсионерка продала две квартиры в Москве, чтобы стать инвестором

Пенсионерка лишилась двух квартир и отдала 19 млн мошенникам из Москва-Сити

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Depositphotos

Пенсионерка из Москвы продала две квартиры ради инвестиций. Об этом пишет Тelegram-канал «Осторожно, Москва».

После звонка незнакомца 77-летняя жительница Люблино узнала, что можно зарабатывать большие деньги на разнице курсов валют. Начинание требовало инвестиций. Следуя инструкциям неизвестных менторов, пенсионерка пополнила электронный кошелек на 100$. Затем ради этого она продала свою квартиру на юго-востоке столицы за 11 млн рублей и передала деньги мошенникам лично в руки — в офис в Москва-Сити.

После этого пожилая женщина попробовала вывести сбережения, но счет у нее заблокировали якобы из-за отсутствия лицензии. Это разрешение потерпевшая приобрела на средства от продажи второго объекта недвижимости за 9 млн и снова отвезла деньги неизвестным на «Деловой центр». В полицию жертва аферистов обратилась, уже когда потеряла 19 млн. Мошенников разыскивают.

Ранее россиянка лишилась сбережений, участвуя в интернет-розыгрыше.

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