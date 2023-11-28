Директор школы в Москве ответил на сообщения о девочке, которую вытолкнули из окна

13-летняя ученица частной московской школы «Эрудит» пострадала от падения из окна на первом этаже. Сообщалось, что ее столкнули дети, однако директор образовательного учреждения это опровергает.

«Инцидента никакого не было — все раздуто», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Полицейским передали все записи с камер видеонаблюдения и показания, заверил руководитель школы. По его словам, высота первого этажа составляет 50 см. Школьница «соскочила с окна и поскользнулась», утверждает он.

«Никто не выбрасывал, восьмой класс — взрослые дети. Окно было открыто для вентиляции на перемену», — добавил Мошков.

Напомним, ранее сообщалось, что 13-летняя школьница попала в больницу с травмами после того, как ее выбросили из окна одноклассники. Девочка рассказала, что играла с ребятами на перемене, но в какой-то момент один из них открыл окно и компания вытолкнула в него пятиклассницу.

Ранее в Подмосковье двух девочек госпитализировали из оздоровительного лагеря после падения из окна.