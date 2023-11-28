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Россияне стали чаще болеть ОРВИ, гриппом и COVID-19

Роспотребнадзор: в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19

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В конце ноября во всех возрастных категориях россиян отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, рост показывает и COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«По итогам 47-й недели 2023 года в РФ отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в публикации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд демонстрируют вирусы гриппа. Она также призвала помнить, что предотвратить заболевание и развитие осложнений поможет вакцинация. Это особенно актуально для беременных женщин, пожилых людей, детей и тех, у кого ослаблена иммунная система.

В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в России в настоящее время привито почти 75 миллионов человек.

Одновременно с этим ведомство отмечает резкий рост заболеваемости COVID-19: зарегистрировано свыше 79 тыс. случаев, что на 32,8% выше, чем на прошлой неделе. «Ситуация остается на контроле», — сообщает Роспотребнадзор.

27 ноября врач Дарья Мифтахова пояснила, почему нельзя пренебрегать постельным режимом во время простуды.

До того терапевт Валерия Тхорикова дала совет, как отличить грипп от обычной простуды.

Ранее в комитете Госдумы по здравоохранению рассказали, чем вызваны симптомы «затяжного ОРВИ».

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