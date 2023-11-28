Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В уральском госпитале для ветеранов войн пациентов лечат в коридорах

В Екатеринбурге ветеранов размещают в коридорах госпиталя из-за нехватки мест

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге пациентка госпиталя для ветеранов войн рассказала о катастрофической нехватке мест в учреждении. Об этом пишет URA.RU.

Собеседница агентства утверждает, что в медучреждении на улице Соболева мест в палатах хватает не всем. Попав на лечение в Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь, женщина увидела, что некоторых больных размещают в коридорах.

Журналистам, опубликовавшим сделанную читательницей фотографию обстановки внутри здания, представители клиники заявили, что помещение на снимке не принадлежит их медучреждению, и отвергли проблему переполненности стационара.

Ранее врачи заразили пациентку COVID-19 и ампутировали ей ногу, поставив неправильный диагноз.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий