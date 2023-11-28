В уральском госпитале для ветеранов войн пациентов лечат в коридорах

В Екатеринбурге пациентка госпиталя для ветеранов войн рассказала о катастрофической нехватке мест в учреждении. Об этом пишет URA.RU.

Собеседница агентства утверждает, что в медучреждении на улице Соболева мест в палатах хватает не всем. Попав на лечение в Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь, женщина увидела, что некоторых больных размещают в коридорах.

Журналистам, опубликовавшим сделанную читательницей фотографию обстановки внутри здания, представители клиники заявили, что помещение на снимке не принадлежит их медучреждению, и отвергли проблему переполненности стационара.

Ранее врачи заразили пациентку COVID-19 и ампутировали ей ногу, поставив неправильный диагноз.