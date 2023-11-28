Молния ударила в самолет при заходе на посадку

В самолет авиакомпании Ryanair ударила молния при заходе на посадку в Италии. Об этом сообщает портал The Aviation Herald.

Воздушное судно совершало перелет из Румынии в итальянский город Пескара, борт заходил на посадку в аэропорту назначения и приступил к снижению, когда в него попала молния.

Пассажиры и экипаж боинга не пострадали, самолет благополучно приземлился. Воздушное судно около двух дней находилось в Италии на диагностике, а после возобновило полеты.

Ранее иностранный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани.