Жену главы ГУР Украины могли отравить, она в больнице

Супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на другие украинские СМИ.

Источники СМИ в разведке заявили, что у Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

По его словам, эти вещества никак не используются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления «конкретного человека». Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется.

В настоящее время Буданова находится в больнице и завершает курс лечения. Ведется расследование попытки убийства, отмечает издание.

Официального комментария украинских властей по этому поводу нет.

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