Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жену главы ГУР Украины могли отравить, она в больнице

«Страна.ua»: супругу главы ГУР Украины Буданова Марианну отравили

close
100%
Телеграм-канал Политика Страны

Супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на другие украинские СМИ.

Источники СМИ в разведке заявили, что у Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

По его словам, эти вещества никак не используются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления «конкретного человека». Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется.

В настоящее время Буданова находится в больнице и завершает курс лечения. Ведется расследование попытки убийства, отмечает издание.

Официального комментария украинских властей по этому поводу нет.

27 ноября глава администрации Харьковской области в подконтрольной РФ части региона Виталий Ганчев заявлял о покушении на своего заместителя Александра Слисаренко.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий