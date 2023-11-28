На Тайване предъявили обвинения десяти людям за шпионаж в пользу Китая

Тайвань предъявил обвинения 10 людям, включая действующих и отставных военнослужащих, по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно заявлению Верховной прокуратуры Тайваня, трое из обвиняемых создали шпионскую сеть для Пекина, которая вербовала военных для сбора государственных секретов.

Двум военнослужащим заплатили за то, чтобы они сняли видео, в котором говорилось, что они сдадутся Народно-освободительной армии, чтобы Китай мог использовать его в рамках своей психологической войны, говорится в заявлении.

Прокуратура просила суд вынести суровые приговоры.

В сентябре Британия обвинила Китай в вербовке госслужащих для шпионажа.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.