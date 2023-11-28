Губернатор Беглов провел экстренное совещание по вопросам ликвидации последствий снегопада

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов созвал экстренное совещание по вопросам борьбы коммунальных служб с последствиями циклона, накрывшего Петербург минувшей ночью, сообщает пресс-служба губернатора.

За прошедшие сутки высота снежного покрова в городе достигла 15,5 см, в результате чего коммунальные и дорожные службы перешли на работу в усиленном режиме.

Всего ночью на борьбу со стихией вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. В результате было вывезено около 8000 кубометров снега. Также на уборку дворов вышли более 3500 дворников и порядка 1000 механизаторов.

Губернатор Беглов потребовал от дорожных и коммунальных служб уделить особое внимание уборке набережных, мостов и подходов к социальным объектам.

Кроме того, Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу.