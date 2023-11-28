В Москве подскочил спрос на заказ бьюти-услуг на дом

Спрос на заказ бьюти-мастеров на дом в ноябре у жителей Москвы вырос в полтора раза (на 49%) в сравнении с прошлогодним показателем. Это следует из исследования сервиса «Авито Услуги», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

В частности, интерес москвичей к услугам мастеров по бровям и ресницам подскочил на 435%, укладке волос — на 54%, маникюру и педикюру — на 43%, визажистов — на 32%. По словам экспертов, одна из причин такого явления — экономия времени, потому что клиентам не нужно будет тратить время на поездку в салон и обратно, если они закажут услуги на дом. Помимо этого, подобные услуги являются удобными и практичными.

«Можно сделать маникюр и педикюр, стрижку и укладку, а также брови и макияж, не переживая, что, например, некому остаться с ребенком дома», – говорится в исследовании.

Такой спрос также повлиял на увеличение количества предложений. Число объявлений о выездных бьюти-услугах в Москве в этом же месяце выросло на 21% в сравнении с прошлым годом. Так, предложения от мастеров по бровям и ресницам выросли на 124%, визажистов — на 24%, парикмахеров-стилистов — на 19%, специалистов по маникюру и педикюру — на 13%.

«Особую популярность бьюти-услуги с выездом мастера обретают в преддверии новогодних праздников и поры корпоративов. <...> Еще один популярный запрос — выезд мастера на само мероприятие», — добавили в исследовании.

Аналитики электронного кошелька ЮMoney в результате опроса до этого выяснили, что некоторые мужчины хотят попробовать сделать педикюр, депиляцию и омолаживающие процедуры, но стесняются.

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