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Красный Крест сообщил о «нетипичном» размещении заложников ХАМАС

В Красном Кресте заявили о размещении заложников ХАМАС на передовой

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Директор Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони заявил о «нетипичном» размещении заложников палестинской организации ХАМАС. Его слова передает РБК.

«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично», — сказал Карбони.

Он отметил, что в ходе других мировых конфликтов, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, они обычно содержатся в безопасных зонах.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что группа освобожденных палестинцами заложников из 11 человек направилась на израильскую территорию.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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