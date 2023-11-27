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Москвичи спасли трех роботов-доставщиков, застрявших на дороге после масштабного снегопада

В Москве прохожие помогали застрявшим в снегу роботам-курьерам и попали на видео

Жители столицы спасали роботов-доставщиков от «Яндекса», застрявших в снегу после «черной метели». Об этом пишет издание «Подъем».

Судя по кадрам, некоторые прохожие не смогли пройти мимо буксующего в рыхлом снегу робота-курьера и стали толкать его по снежной каше. В «Яндексе» уточнили, что на видео попал доставщик третьего поколения, который способен сам справиться со снежными заносами, а при необходимости помощь ему может оказать оператор.

«Роботы могут забираться на бордюры высотой до 10 сантиметров, ездить по бездорожью, преодолевать снежную кашу и другие сложные участки пути. Одна из главных сложностей для роботов во время сильных снегопадов – когда из-за перепадов температур глубокий снег становится вязким, а под снегом образуется корка льда. В таком случае робот подает сигнал технической поддержке и удаленный оператор помогает ему справиться с ситуацией», — отметили в пресс-службе компании.

По словам представителей «Яндекса», за день неравнодушные москвичи помогли трем роботам, доставляющим заказы из «Яндекс Еды» и «Лавки». Всего на улицах города работают 130 роботов-доставщиков.

До этого стало известно, что в Москве к уборке снега дополнительно привлекут до 12 тыс. коммунальщиков.

Ранее цены на московское такси взлетели до максимума из-за снега.

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